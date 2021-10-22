/657477/بشرى-حضوري-على-السجادة-الحمراء-من-صميم-عملي

أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها بحضور فاعليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة مشيرا إلى أنها الحضور على السجادة الحمراء واستقبال الفائزين والمباركة لهم جزء من عملها.

دوت الخليج

قالت بشرى خلال لقائها مع شريف أنور: "من صميم عملي في مهرجان الجونة هو حضور السجادة الحمراء، فأنا واجهة المهرجان والترحيب بالضيوف والمباركة للفائزين جزء من دوري".

وتابعت: المهرجان مليء بالعديد من الفعاليات، وأحبها لقلبي منصة "سيني جونة" وأفلامها،

وظهرت بشرى خلال حفل الختام بفستان أزرق أنيق بجانب زوجها الذي يساندها بعد حدوث كسر وشروخ بجسمها نتيجة حادث انقلاب سيارتها بالمهرجان منذ أول أمس.

بشرى تتعرض لحادث بالجونة..أدى إلى كسور وشروخ في جسدها

وتعرضت الفنانة بشرى قبل حفل الختام بيومين، لحادث سير وانقلاب سيارته كشف عنه الناقد الفني عبد الله غلوش، وظهرت بشرى خلال إحدى ندوات مهجان الجونة، برفقة زوجها الذي اصطحبها إلى المنصة كونها لا تستطيع التحرك بمفردها، حيث كانت تعرج وهي تسير فضلًا عن وجود كسر بيدها.

تصالح بشرى ومحمد رمضان

وكانت قد أقدمت الفنانة بشرى، رئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، على إنهاء خلافها مع الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان، بعد أزمة أغانيهما التي شغلت السوشيال ميديا.

أهدت بشرى باقة من الورود لمحمد رمضان أثناء تواجده على خشبة المسرح في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، ومن ثم علق محمد رمضان قائلًا: «الصح خير».

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر، أنه شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.