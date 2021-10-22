/657479/محمد-النني-على-مقاعد-البدلاء-تشكيل-ارسنال-أمام-أستون-فيلا-بالدوري-الإنجليزي

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال عن تشكيل فريقه، لمواجهة أستون فيلا في لقاء افتتاح منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت قائمة المدفعجيه وجود لاعب الوسط المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، وغياب الاسكتلندي كيران تيرني عن الفريق بسبب كدمة في الكاحل.

تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابرييل ماجالهايس – نونو تافاريز

خط الوسط: توماس بارتي – ألبرت سامبي لوكونجا – بوكايو ساكا – إميل سميث رو – بيير إيميريك أوباميانج

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت.

ملعب المباراة بين آرسنال وأستون فيلا:

ويحل فريق أستون فيلا اليوم علي فريق آرسنال ضيفاً ثقيلا ً، على ملعب الإمارات بمدينة لندن، ويشارك الدولي المصري محمد النني في قائمة فريق المدفعجيه في خط الوسط.

وفي الجانب المقابل يتواجد الفرعون محمود حسن تريزيجيه في الفريق الضيف، في الهجوم والذي يغيب عن ثفوف أستون فيلا من الموسم الماضي بسبب تعرثة لقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي.

وتبث المباراة علي شبكة قنوات بي لإن سبورت اتش دي براميم وان، وبتعليق صوتي الدولي الجزائري حفيظ دراجي.

ويدخل فريق آرسنال المباراة اليوم وهو يحتل المرطز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 11 نقطة، من أصل 8 مباريات، في حين تلقت شباكة 12 هدف، ونجح في تسجيل 7 اهداف.

وفي الجانب المقابل، يحل فريق أستون فيلا اليوم في المباراة وهو يحتل المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 نقاط، من أصل 8 مباريات خاضها في هذا الموسم، والذي نجح فيه من تسجيل 12 هدف، وتلقت شباكة 12 هدف.