«طول عمري تريند»..نجلاء بدر تراهن على خطف الأنظار بإطلالة حفل الختام «فيديو»

/657481/طول-عمري-تريندنجلاء-بدر-تراهن-على-خطف-الأنظار-بإطلالة-حفل-الختام-فيديو

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة أكثر إحتشاما خلال حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الخامسة والتي راهنت من خلالها على تصدرها التريند للمرة الثانية.

دوت الخليج

وقالت نجلاء بدر في فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي، عندما مازحتها قائلة: “النهارده يا نجلاء مفيش تريندات”، لترد عليها نجلاء: “ أنا طول عمري تريند، الفستان بردو من فاطمة تمرازا وتصميم مصري وأفتخر”.

وظهرت نجلاء بدر خلال حفل الختام بفستان طويل محتشم عن سابقه وكشف عن ذراعها وجزء من جسدها، مع وضع مكياج قليل وترك شعرها منسدلا لتصبح إطلالتها أنيقة كعادتها.

تصريحات نجلاء بدر مع عمرو أديب عن إطلالتها

وكانت تحدث نجلاء بدر لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية عن إطلالتها المثرة للجدل بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت فاعلياته مساء أمس مشيرة إلى أنها لم تقصد التعري كما أنها لم تعتبره عاريا من الأساس، موضحة: “مش هلبسه تاني، وهرجعه”.

وتابعت نجلاء بدري حديثها عن منتقدي فستانها: “مش فاهمه في ايه، ومش عارفة عملت ايه، وكان في تعليقات عيزين مصحة الصراحة، لو اقصد أكون متعريه مكنتش لبست نصف الفستان التاني، ومواصفات العري مكنتش موجودة في الفستان”.

وأضافت: انا مش بتاعت ترندات السوشيال ميديا، وطول عمري بعيده عن الموضوعات دي، ومش بتاعت لفت النظر"، الموضوع اكبر مني وانا مش واحدة بتاعت استعراض وزعلانه واتخضيت ومتوتر من رد الفعل".

واستكملت: " آسفة وماكنتش متخيلة أن يحصل كل ما حدث، وما كنتش عايزة أضايق حد".

واختتمت نجلاء بدر حديثها مازحة: “هرجعه لفريدة تمراز مصممة الفستان، وهي مصممة عالمية بتلبس داخل وخارج مصر، وبالمناسبة الريد كاربت هي فاشون شو، ومتخصصين ملابس وماكياج وشعر ومصممين كتير بيعرضوا شغلهم خلال الريد كاربت”.

وبدأ منذ قليل فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختام دورته الخامسة والتي من المقرر أن تشهد حفل توزيع الجوائز فضلا عن حضور عدد كبير من نجوم الفن في وسط تنظيم مبهر كما حدث بحفل الإفتتاح.