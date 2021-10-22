/657483/في-دقيقتين-الزمالك-يخطف-هدفين-بشباك-توسكر-الكيني-فيديو

خطف الزمالك هدفين في الشوط الثاني في شباك توسكر الكيني، في ثلاثة دقائق، ليزيد الضغط على الفريق الضيف، في لقاء الغياب بالجولة الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح الدولي التونسي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في شباك توسكر في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من شيكابالا اتبعتها بتمريرة بوجه القدم الخارجي إلى أوباما المنفرد بالمرمى والذي راوغ حارس المرمى ثم مرر إلى أشرف بنشرقي والذي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة للشباك الخالية.

اشرف بن شرقي في مرمى توسكر - الهدف التالت pic.twitter.com/6XchA97NwI — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) October 22, 2021

وسجل يوسف أوباما لاعب خط وسط الزمالك الهدف الرابع في المباراة في شباك الفريق الكيني في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من يمين منطقة الجزاء قابلها أوباما من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

ونجح يوسف اوباما لاعب خط وسط الزمالك من تسجيل الهدف الاول في المباراة في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة، من خلال رأسية من أعلي الحارس جاءت من الجانب الأيمن من ملعب اللقاء.

ونجح سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من تسجيل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة، من خلال رأسية من أعلي الحارس جاءت من الجانب الأيمن من ملعب اللقاءن عن طريق احمد سيد زيزو.

🎥⚽️ اسيست جميل من زيزو يسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الثاني#الزمالك_توسكر#الزمالك



pic.twitter.com/OiZ5P9D0iW — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) October 22, 2021

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

تشكيل الزمالك أمام توسكر:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.