للمشاركة في حوار وطني حقيقي...الرئيس التونسي يوجه بإنشاء منصات للتواصل الاجتماعي

/657482/للمشاركة-في-حوار-وطني-حقيقيالرئيس-التونسي-يوجه-بإنشاء-منصات-للتواصل-الاجتماعي

قام الرئيس التونسي قيس سعيد،باستقبال وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، اليوم الجمعة، في قصر قرطاج، حسبما أفادت رئاسة الجمهورية التونسية.

دوت الخليج

وشدد الرئي التونسي قيس سعيد على ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كل مظاهر الاختراق، وعلى أن يعمل الجميع فيها في إطار القانون.

الرئيس التونسي قيس سعيد يوجه بإنشاء منصات للتواصل الاجتماعي

وفي إطار متابعة نتائج أعمال مجلس الوزراء الأخير، كلف سعيد وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال، لتمكين الشباب خصوصا، وكل فئات الشعب التونسي عموما، من المشاركة في حوار وطني حقيقي عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في المجالات كافة.

اشراك كل التونسيين في الحوار الوطني

كما اكد سعيد على ضرورة إشراك كل التونسيين في الداخل والخارج في هذا الحوار الوطني والاستماع إليهم والانصات لمطالبهم.