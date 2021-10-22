/657482/للمشاركة-في-حوار-وطني-حقيقيالرئيس-التونسي-يوجه-بإنشاء-منصات-للتواصل-الاجتماعي
قام الرئيس التونسي قيس سعيد،باستقبال وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، اليوم الجمعة، في قصر قرطاج، حسبما أفادت رئاسة الجمهورية التونسية.
دوت الخليج
وشدد الرئي التونسي قيس سعيد على ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كل مظاهر الاختراق، وعلى أن يعمل الجميع فيها في إطار القانون.
الرئيس التونسي قيس سعيد يوجه بإنشاء منصات للتواصل الاجتماعي
وفي إطار متابعة نتائج أعمال مجلس الوزراء الأخير، كلف سعيد وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات في أقرب الآجال، لتمكين الشباب خصوصا، وكل فئات الشعب التونسي عموما، من المشاركة في حوار وطني حقيقي عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في المجالات كافة.
اشراك كل التونسيين في الحوار الوطني
كما اكد سعيد على ضرورة إشراك كل التونسيين في الداخل والخارج في هذا الحوار الوطني والاستماع إليهم والانصات لمطالبهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمشاركة في حوار وطني حقيقي...الرئيس التونسي يوجه بإنشاء منصات للتواصل الاجتماعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.