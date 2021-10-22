صور.. جولة لوزير الطيران بمطارى القاهرة وشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولى، رافقه خلالها المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.





بدأ الطيار محمد منار، جولته بمتابعة انتظام العمل وحركة التشغيل بالمطار، وتفقد منطقة الأسواق الحرة وكاونترات الجوازات واستراحة الخدمة المميزة، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

ثم أعقبها بجولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولى، وكان فى استقبالهما بالمطار اللواء نبيل الملاح مدير المطار، وعدد من قيادات المطار.

وتفقد وزير الطيران، استعدادات وجاهزية مطار شرم الشيخ، لاستقبال الضيوف المشاركة فى المؤتمرات والأحداث الإقليمية والدولية الهامة، التى ستشهدها مدينة السلام خلال الفترة القادمة، كما تابع انتظام التشغيل فى صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار.

ووجه الوزير، بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر والوفود المشاركة فى المؤتمرات بسهولة ويسر، كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات، وتابع أعمال التطوير التى تتم بالمطار.

وحرص الوزير، على متابعة تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والوقائية بالمطار، بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على المطارات المصرية.

وأشار وزير الطيران، إلى أن وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة تقدم جميع التسهيلات اللازمة لزائرى مصر، وأن المطارات المصرية تعمل فى ضوء الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها وزارة الطيران خلال أوقات الذروة باستضافة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الهامة من خلال تكوين فرق عمل مدربة على أعلى المستويات من جميع الجهات المعنية بالمطار، والتنسيق التام مع جميع الجهات العاملة بالمطار من أجل تقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة فى المؤتمرات.