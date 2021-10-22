- 1/3
- 2/3
- 3/3
بدأ الطيار محمد منار، جولته بمتابعة انتظام العمل وحركة التشغيل بالمطار، وتفقد منطقة الأسواق الحرة وكاونترات الجوازات واستراحة الخدمة المميزة، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
ثم أعقبها بجولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولى، وكان فى استقبالهما بالمطار اللواء نبيل الملاح مدير المطار، وعدد من قيادات المطار.
وتفقد وزير الطيران، استعدادات وجاهزية مطار شرم الشيخ، لاستقبال الضيوف المشاركة فى المؤتمرات والأحداث الإقليمية والدولية الهامة، التى ستشهدها مدينة السلام خلال الفترة القادمة، كما تابع انتظام التشغيل فى صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار.
ووجه الوزير، بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر والوفود المشاركة فى المؤتمرات بسهولة ويسر، كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات، وتابع أعمال التطوير التى تتم بالمطار.
وحرص الوزير، على متابعة تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والوقائية بالمطار، بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والمترددين على المطارات المصرية.
وأشار وزير الطيران، إلى أن وزارة الطيران وجميع شركاتها التابعة تقدم جميع التسهيلات اللازمة لزائرى مصر، وأن المطارات المصرية تعمل فى ضوء الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها وزارة الطيران خلال أوقات الذروة باستضافة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الهامة من خلال تكوين فرق عمل مدربة على أعلى المستويات من جميع الجهات المعنية بالمطار، والتنسيق التام مع جميع الجهات العاملة بالمطار من أجل تقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة فى المؤتمرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. جولة لوزير الطيران بمطارى القاهرة وشرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.