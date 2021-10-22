صور- محافظ الجيزة يوجه برفع الإشغالات بشوارع الدقى

جدة - نرمين السيد - كما تفقد المحافظ شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وشارع 306 بحى الدقى، لمعاينة حالة الباكيات والمطاعم الحضارية الموجودة به. ووجه المحافظ رئيس حى الدقى بالمتابعة الدورية مع هيئة النظافة، لضمان الحفاظ على حالة النظافة بمحيط المنطقة مع المتابعة اليومية لمجهودات رفع الاشغالات والتعديات على الطريق العام، والانتظار الخاطئ للمركبات على الأرصفة، رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى.

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