مصدر أمني ينفي مزاعم الإرهابية حول معاملة نزلاء السجون

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً مزاعم حول الأوضاع بالسجون . وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.. ويأتى فى إطار المساعى الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات

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