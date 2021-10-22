/657478/كلاكيت-18-مرة-السد-يتوج-بلقب-كأس-امير-قطر-على-حساب-الريان

نجح فريق السد القطري بالتتويج بلقب كأس أمير قطر للمرة الثامنة عشر في تاريخه بالفوز على الريان بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد لقاء اليوم في المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر افتتاح ملعب الثمامة أحد ملاعب كأس العالم قطر 2022 والذي يتسع لـ 40 ألف متفرج.

ألقاب السد في تاريخه:

ووصل السد إلى لقبه الـ 76 في تاريخه، فهو الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 15 لقبا، والأكثر تتويجا بلقب كأس قطر برصيد 8 ألقاب والأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر القطري برصيد 15 لقبا، وكذلك قطر أمير قطر برصيد 18 لقبا على المستوى الحالي.

توج السد بلقب كأس أمير قطر للمرة الثامنة عشر في تاريخه بالفوز على الريان بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1.

تشابي هيرنانديز

وحصد تشابي هيرنانديز لقبه السابع مع السد كمدير فني، والحادي عشر من النادي القطري كلاعب ومدرب.

بينما ظل الريان دون ألقاب منذ تحقيق لقب السوبر القطري في 2018.

وتفوق السد على الريان الذي أشرك صفقاته الجديدة وعلى رأسها الكولومبي جيمس رودريجيز والفرنسي ستيفن نزونزي، كما شارك أحمد ياسر المحمدي –شقيق حسين ياسر لاعب الزمالك السابق- في التشكيل الأساسي لكتيبة الفرنسي لوران بلان.

هجوم السد في المباراة:

في المقابل أشرك تشابي في الهجوم الهداف الجزائري بغداد بونجاح وفي الوسط تواجد الإسباني المخضرم سانتي كازورلا والقطري أكرم عفيف.

الشوط الأول شهد هجمات من كلا الفريقين لكن القائم الأيمن ثم العارضة وقفا أمام فرصتي أكرم عفيف.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل ياسين براهيمي هدف تقدم الريان من علامة الجزاء.

رد السد في الشوط الثاني جاء بنفس الطريقة عن طريق سانتي كازورلا.

كلا الفريقان وصلا لركلات الترجيح سجل للسد: كازورلا ورودريجو تاباتا وأكرم عفيف وخوخي بوعلام وجونج وو يونج.

فيما سجل للريان: براهيمي ويوهان بولي وعبد العزيز حاتم ونزونزي وأهدر الإيراني خليل شجاع زاده الركلة الأخيرة ليكتب تتويج السد باللقب وتعزيز رقمه القياسي في كأس أمير قطر.