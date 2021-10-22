«أبطالنا الحقيقين»..سميح ساويرس يكرم عمال أوراسكوم خلال ختام مهرجان الجونة

/657480/أبطالنا-الحقيقينسميح-ساويرس-يكرم-عمال-أوراسكوم-خلال-ختام-مهرجان-الجونة

وجه المهندس سميح ساويرس الشكر للعمال الذين ساعدوا في التغلب على حريق مهرجان الجونة، الذي نشب قبل حفل الافتتاح بساعات مشيرا الى أنه لولا مساعدتهم لم يكن سيلحقوا بالمهرجان.

دوت الخليج

وقال سايوريس خلال حفل الختام: “الناس اللي وقفت معايا عشان الحريقة اللي حصلت دي أظهرت محبة للجومة والشركة، وهما فعلا أبطالنا، اذ كنت فخور بأي حاجة عملتها في الجونة فهي كم الناس اللي بيحبوا الجونة وبيحبو المكان ده”.

وتابع ساويرس: “أكتر حد في الدولة ساعدتنا هما وزارة الصحية اللي كانت من غيرها هنواجه صعاب كتيرة جدا، أنا بوجه الشكر ليها، وان احنا نخلص المهرجان بعد أسبوع ميبقاش غير عندنا 3 حالات كورونا بدا يأكد إن مصر بخير”.

وبدأ منذ قليل فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختام دورته الخامسة والتي من المقرر أن تشهد حفل توزيع الجوائز فضلا عن حضور عدد كبير من نجوم الفن في وسط تنظيم مبهر كما حدث بحفل الإفتتاح.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر، أنه شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.