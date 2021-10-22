/657486/القاهرة-بارلين-يحصد-جائزة-أفضل-فيلم-عربي-قصير-بمهرجان-الجونة

حصد فيلم “القاهرة بارلين” الذي يتولى إخراجه أحمد عبد السلام، على جائزة أفضل فيلم عربي قصير بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، التي بدأت منذ قليل حفل ختامها.

دوت الخليج يرصد حصود فيلم القاهرة بارلين على جائزة مهرجان الجونة

وتدور قصة فيلم القاهرة بارلين حول "نور" قبل ساعات من رحلتها الذاهبة بلا عودة، تتحول ليلتها الأخيرة في القاهرة إلى رحلة مزعجة مليئة بصراعات أبوية وذكورية مجتمعها، ومع نفسها وهي تحاول الحفاظ على سرها الخفي.

الفيلم من إخراج أحمد عبد السلام، و بطولة مريم الفرجاني وإبراهيم النجاري ونبيل نور الدين، ومن تأليف أحمد حسني ومدير التصوير مصطفى الكاشف.

معلومات حول مخرج فيلم القاهرة بارلين

درس أحمد عبدالسلام الإخراج بجامعة MetFilm للفنون السينمائية بلندن وحصل على درجة الماجستير، بدأ عبد السلام حياته المهنية كمساعد مخرج في العديد من الأفلام الروائية الطويلة والمسلسلات المرموقة، وتتسع خبرته كصانع أفلام لتغطي عدد من الأنواع السينمائية والتي تتسم بطابع حداثي ورائد يمتزج بتأثره بما يعيشه جيله من الشباب المصري. ومن المعروف عن عبد السلام قدرته على الجمع بين أساليب سينمائية أنيقة وأعمال ذات طابع تجاري في الأساس، فيعطي خليطته نتاجًا مميزًا.

الجدير بالذكر أنه بدأ منذ قليل فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختام دورته الخامسة والتي من المقرر أن تشهد حفل توزيع الجوائز فضلا عن حضور عدد كبير من نجوم الفن في وسط تنظيم مبهر كما حدث بحفل الإفتتاح.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر، أنه شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.