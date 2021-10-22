/657487/قلق-وتوتر-تعرف-على-أسباب-دخول-8-أعضاء-قائمة-الخطيب-في-انتخابات-الأهلي

أغلق الستار مساء اليوم، على باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي، والتي شهدت العديد من المفاجآت خلال الساعات الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان محمود الخطيب أول الحاضرين صباح اليوم داخل مقر الأهلي بالجزيرة، من أجل التقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي، ثم العودة من جديد للمستشفى، وغادر على الفور.

وشهد منصب أمين الصندوق، تواجد 2 من الأصدقاء المقربين داخل الأهلي وهم "خالد مرتجي، وخالد الدرندلي"، وذلك بعد خروج الثاني من قائمة الخطيب بسبب أزمات سابقة.

منصب النائب لن يسهد أن منافسة، نظرا لتواجد العامري فاروق فقط على هذا المقعد، وضمن تواجده في المجلس القادم.

خالد مرتجي

الأزمة الكبرى التي شغلت أذهان الجميع، هو تقدم 8 أعضاء فوق السن بقائمة محمود الخطيب، وهو أكبر من العدد المسموح به وهو 7 أعضاء فقط.

ويتواجد في قائمة محمود الخطيب من الأعضاء كلا من "حسام غالي، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، مهند مجدي، طارق قنديل، محمد شوقي، خالد عبد القادر، ومحمد سراج الدين".

بالأسماء.. 21 مرشحاً في انتخابات النادي الأهلي «صور»

وكانت قائمة محمود الخطيب مكتملة بالكامل، حتى جاء حسام غالي وخطف الأضواء أمام الجميع، وترشح ضمن قائمة بيبو.

ويعود سبب ترشيح 8 أعضاء بدلاً من 7 في قائمة الخطيب، بسبب القلق من قرار استبعاد أحد الأعضاء الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات.

محمود الخطيب

وقرر محمود الخطيب المجازفة وتواجد عضو ثامن، حتى إعلان النتيجة النهائية للمرشحين، وذلك بعد التأكد من الموقف القانوني لكل عضو.

وكان محمد سراج الدين غير متواجد في قائمة الخطيب للانتخابات المقبلة، ولكنه جاء بسرعة البرق وقدم أوراق ترشحه ليتواجد ضمن قائمة بيبو.

وفي حال تواجد الأعضاء الـ 8 في الانتخابات المقبلة، فمن الممكن أن ينسحب أحد المرشحين ليتواجد العدد المحدد فقط حتى لا يتم التأثير على أعضاء الجمعية العمومية أثناء التصويت على الانتخابات.

يذكر أن انتخابات الأهلي سوف تجري في يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل، وستكون هناك منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين الخالدين “مرتجي والدرندلي”، بجانب الأعضاء تحت السن بعد تواجد عمر ربيع ياسين.