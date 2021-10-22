قبل انتهاء الخامسة..تعرف على موعد الدورة السادسة لمهرجان الجونة

/657490/قبل-انتهاء-الخامسةتعرف-على-موعد-الدورة-السادسة-لمهرجان-الجونة

أعلن انتشال التميمي رئيس إدارة مهرجان الجونة عن بداية الدورة السادسة للمهرجان، مشيرا إلى أنها من المقرر أن تنطلق في الفترة بين 13 إلى 21 أكتوبر المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد الدورة السادسة لمهرجان الجونة

هذا وأشاد انتشال بدور أمير رمسيس المميز في إنتاج ووضع برنامج سينمائي مميز على مدار خمس سنوات قائلًا: أحب أوجه الشكر لرفيق السنوات الخمس أمير رمسيس كان وراء إنتاج برنامج سينمائي مميز.

وبدأ منذ قليل فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختام دورته الخامسة والتي من المقرر أن تشهد حفل توزيع الجوائز فضلا عن حضور عدد كبير من نجوم الفن في وسط تنظيم مبهر كما حدث بحفل الإفتتاح.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر، أنه شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

أزمات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة

هذا وتعرض الجونة للعديد من الأزمات بدأها بانسحاب عدد من مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة من دورهم الرئيسي مثل عمرو منسي الشريك المؤسس لمهرجان الجونة.

وبعدها اتت مشكلة انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي مع الفنانة يسرا التي هاجمته بعد تصريحاته الأخيرة التي أفادت بعدم تكريمها بالمهرجان، مطالبة انتشال بتوضيح أسباب تلك التصريحات مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت على هذا الخطأ.

وتعرضت الفنانة بشرى قبل حفل الختام بيومين، لحادث سير وانقلاب سيارته كشف عنه الناقد الفني عبد الله غلوش، وظهرت بشرى خلال إحدى ندوات مهجان الجونة، برفقة زوجها الذي اصطحبها إلى المنصة كونها لا تستطيع التحرك بمفردها، حيث كانت تعرج وهي تسير فضلًا عن وجود كسر بيدها.