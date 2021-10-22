«كاتب من الناس وللناس»..إلهام شاهين تستعيد ذكرياتها مع وحيد حامد بمهرجان الجونة

/657489/كاتب-من-الناس-وللناسإلهام-شاهين-تستعيد-ذكرياتها-مع-وحيد-حامد-بمهرجان-الجونة

أحيت الفنانة إلهام شاهين ذكريات السيناريت الكبير الراحل وحيد حامد أثنا حفل ختام مهرجان الجونة في دورته الخامسة، مشيرة إلى أعماله التي لازالت تؤثر في قلوب الجمهور حتى الأن.

دوت الخليج يرصد إشادة إلهام شاهين بوحيد حامد

وقالت إلهام شاهين خلال تقديمها لوحيد حامد مشيدا بالكاتب الراحل: “ يشرفني أتكلم عن مؤلف كبير وكاتب عظيم كلنا حبناه من كل قلبنا لأن أفلامه مؤثرة في السينما المصرية وأفلامي بشكل خاص، أقدم خلال مسيرته أفلام عظيمة تليق بالجمهور، قدمت معاه 3 أفلام أولهم فيلم البرئ مع أحمد الزكي ويعد علامة من علامات السنما المصرية، وأنا بتخرج إخترانا لفيلم الهلفوت مع عادل إمام، ثم فيلم سوق المتعة ودا نجح من أول يوم”.

وتابعت إلهام شاهين، قائلة: “سيناريست عظيم وهيفضل موجود معانا، شخصياته مميزة وديما حقيقية عشان كدة بيعيش مع الناس، هو الكاتب والسيناؤيت وحيد حامد”.

القاهرة بارلين يحصد جائزة أفضل فيلم عربي قصير بمهرجان الجونة

وبدأ منذ قليل فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختام دورته الخامسة والتي من المقرر أن تشهد حفل توزيع الجوائز فضلا عن حضور عدد كبير من نجوم الفن في وسط تنظيم مبهر كما حدث بحفل الإفتتاح.

وحصد فيلم “القاهرة بارلين” الذي يتولى إخراجه أحمد عبد السلام، على جائزة أفضل فيلم عربي قصير بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، التي بدأت منذ قليل حفل ختامها.

وتدور قصة فيلم القاهرة بارلين حول "نور" قبل ساعات من رحلتها الذاهبة بلا عودة، تتحول ليلتها الأخيرة في القاهرة إلى رحلة مزعجة مليئة بصراعات أبوية وذكورية مجتمعها، ومع نفسها وهي تحاول الحفاظ على سرها الخفي.

الفيلم من إخراج أحمد عبد السلام، و بطولة مريم الفرجاني وإبراهيم النجاري ونبيل نور الدين، ومن تأليف أحمد حسني ومدير التصوير مصطفى الكاشف.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر، أنه شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.