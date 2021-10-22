/657491/فيلم-ريش-يحصد-جائزة-أفضل-فيلم-روائي-طويل-بمهرجان-الجونة

بعدما أثار الجدل بين نجوم الوسط الفني والجمهور، حصد فيلم «ريش» على جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وهو أمر ليس بالمتوقع خاصة بعد انسحاب عدد كبير من النجوم من العرض الخاص به على رأسهم الفنان شريف منير.

دوت الخليج يرصد حصور جائزة فيلم ريش على جائزة مهرجان الجونة

هجوم النجوم على فيلم ريش بعد عرضه بالجونة

أتى ذلك بعدما اتهم عدد كبير من نجوم الفن ورواد السوشيال ميديا بأن فيلم «ريش» تعمد الإساءة للمجتمع المصرى، وإظهاره بصورة مغايرة للواقع، رغم حصوده على عدد كبير من الجوائز العالمية بالمهرجانات الأخرى، واعتبروه خارج عن السياق الفني والدور الذى يجب أن يقوم به الفن، بعدما تجاهل عن عمد الإيجابيات التي تحدث في المجتمع المصرى، مكتفياً بالسلبيات وتضخيمها واعتبارها وكأنها تمثل السياق العام للمجتمع.

كما انسحب عدد كبير من نجوم الوسط الفني من العرض الخاص لفيلم «ريش»، والتي جاءت تعليقاتهم على النحو الأتي: “مسىء لمصر.. لا يستحق المشاهدة.. يقلب الحقائق”.

هجوم الجمهور على ريش للمرة الثانية بعد تسريبه

وسرب في الساعات القليلة الماضية الفيلم المصري «ريش» ليصبح حديث السوشيال ميديا للمرة الثانية بعد أزمة عرضه بمهرجان الجونة السينمائي لكن هذه المرة ليست من النجوم فقط بل أيضا من الجمهور.

أتت تعليقات الجمهور بعد تسريب الفيلم تضارب بعضها فالبعض استنكر الفعل نفسه والبعض الأخر هاجم فيلم «ريش» وبعضهم أساء لمهرجن الجونة، فجاءت تعليقات الجمهور على النحو الأتي: “بعد تسريب فيلم ريش على تيلجرام ومشاهدته..تضح لي انني ومن يوافقني انتقاد الفيلم اننا على حق،..رديء ومسيء لدرجة انك لن تستطيع استكمال مشاهدته للنهاية..ومتأكد ان اللي هيشوف الفيلم هيتأكد من ده الا اذا كان له أغراض أخرى”.

قصة فيلم ريش

فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.

بوسي شلبي تتمر على أبطال فيلم «ريش»

هذا وأثارت الإعلامية بوسي شلبي غضب واستفزاز الجمهور بسب تعليقها على أبطال فيلم «ريش»، الذين ينتمون إلى أسرة بسيطة من محافظة المنيا، حيث وجهت بوسي أثناء حديثها رسالة لمخرج الفيلم عمر الزهيري، قالت خلالها أنه غير مصيرهم ، في إشارة منها إلى أنهم دون مشاركتهم بذلك الفيلم لم يتمكنوا أبدًا من الوصول إلى مكان مثل مهرجان الجونة السينمائي.

وهو الأمر الذي تلقاه الجمهور بالغضب، فاعتبروا كلماتها إهانة لهم وتقليلًا منهم «عنصرية»، وما كان على الفنان الشاب حسني شتا، إلا أنه اتهمها بإنعدام إنسانيتها، كما أشار إلى أنها لا تستحق أن تكون مذيعة

ولم يتوقف الهجوم عن حد الفنانين، بل تطرق إلى زملائها من نفس المجال، فاتهمتها المذيعة سارة نخلة بالتنمر.