نادي الفروسية يكرم سحر طلعت مصطفى على هامش بطولة الجمهورية للفروسية «صور»

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كرم نادي الفروسية بالجزيرة، البرلمانية سحر طلعت مصطفى، وذلك على هامش افتتاح بطولة الجمهورية الأولى للفروسية لقفز الموانع لفرسان وفارسات الدرجة الأولى، ومن المقرر أن تستمر البطولة حتى 25 أكتوبر الجاري بنادى الفروسية بالجزيرة.

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جاء ذلك بحضور معالي الوزير خالد عبد العال محافظ القاهرة، ود. سيد حزين وكيل الوزارة ومدير الشباب والرياضة بالقاهرة، وهشام حطب رئيس اتحاد الفروسية وئيس اللجنة الاوليمبية، ورامي أسكندر حبيب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، ومحمد سويلم المدير التنفيذى لنادى الفروسية، وعدد من محبي اللعبة على مستوى الجمهورية، حيث تم تكريم عدد من رواد النادي وأبطال الفروسية.

ومن جانبها وجهت البرلمانية سحر طلعت مصطفي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، الشكر للمهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية وكذلك مجلس إدارة نادى الفروسية علي تنظيم الاحتفالية وقيامهم بتكريم رواد نادي الفروسية العريق.

نادي الفروسية يكرم سحر طلعت مصطفى على هامش بطولة الجمهورية للفروسية

ويعد نادي الفروسية بالجزيرة أحد أعرق الأندية لرياضة الفروسية على مستوى العالم، فقد تأسس عام 1938، واستمر خلال السنوات الماضية في دعم الرياضة التي تحظى باهتمام عالمي كبير، والتي يطلق عليها "رياضة النبلاء"، ويشارك نحو 200 فارس وفارسة في بطولة الجمهورية هذا العام، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام.

وفى سياق مختلف، كانت البرلمانية سحر طلعت قد حققت لقب بطولة إفريقيا في بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، والتي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أقيمت بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية عبر 3 مستويات الأولى هي بطولة الجائزة الكبرى.

وحصلت فيها البرلمانية سحر طلعت مصطفى على ميدالية فضية، والمستوى الثاني على مستوى قارة إفريقيا حيث حصلت البرلمانية سحر طلعت فيها على لقب بطلة إفريقيا، أما المستوى الثالث "فردى وفرق"، فحصلت البرلمانية سحر طلعت مصطفى به الميدالية الذهبية في الفرق والميدالية البرونزية في الفردي.