/657493/يورجن-كلوب-عن-المقارنة-بين-محمد-صلاح-وكريستيانو-رونالدو-لم-أفكر-بها

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يفكر من قبل في المقارنة بين الفرعون المصري محمد صلاح، وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي ليورجن كلوب وقائد ليفربول، قبل لقاء مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الأولد ترافورد.

تصريحات يورجن كلوب

وقال يورجن كلوب: "لم أفكر في ذلك من قبل - لماذا نقارن بين صلاح ورونالدو، صلاح لاعب من طراز فريد، ورونالدو أيضًا كذلك، وهذا هو واقع الأمر، دعني أقول أنه على الرغم من أن القدم اليسرى لرونالدو ليست سيئة، فصلاح يمتلك قدمًا يسرى أفضل، وعلى العكس يمتلك رونالدو قدمًا يمنى أفضل وهو أكثر تميزًا في الضربات الرأسية، على صعيد السرعة، فكلاهما سريع للغاية ودائمًا ما يسعيان بقوة لتسجيل الأهداف، في الواقع لم أفكر من قبل في المقارنة بينهما ولست مهتمًا بذلك الآن أيضًا".

محمد صلاح وكريستيانو رونالدو

عن الفاعلية الهجومية لليفربول هذا الموسم بعد تسجيل الفريق 36 هدفًا في 12 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن.

أكد أن الأهداف الكثيرة تساعد بكل تأكيد، ولكن هذا لا يعني أننا نكون راضين عن أنفسنا عندما نستقبل هدفين لأننا نثق في قدرتنا على تسجيل ثلاثة، أعتقد أن الصدفة لعبت دورًا في تسجيلنا هذا العدد من الأهداف حتى الآن.

تسجيل الأهداف

لقد خلقنا فرصًا عديدة وسجلنا منها، ولكن يبدو الأمر غريبًا عندما تدرك أننا سجلنا هذا العدد من الأهداف في مباريات متتالية، أحب الفوز بهدف فقط، وأكون راضيًا عنه أيضًا، ولكي نحقق هذا الفوز علينا أن نحافظ على نظافة شباكنا، وهو شيء أحب أن أراه أمام يونايتد يوم الأحد، نعم، تسجيل الأهداف يزيد من ثقة اللاعبين، ولكن الاعتماد على تسجيل الأهداف فقط هو أول خطوة في الاتجاه الخاطئ، لقد دارت الكثير من الأحاديث حول غلتنا التهديفية في الأسابيع الأخيرة، ولكننا لم نفكر في الأمر، وأعتقد أننا يجب أن نستمر في التعامل معه بنفس الأسلوب، لا أحد يعرف كم هدف ستسجل في المباراة القادمة، ولكنك تأمل في تسجيل الأهداف وعدم استقبالها لأن هذا يجعلك أقرب لتحقيق الفوز.