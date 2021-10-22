/657494/تصريحات-باتريس-كارتيرون-بعد-فوز-الزمالك-على-توسكر

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على توسكر وتأهله لدور المجموعات، موضحا أنه يهنئ اللاعبين والجهاز المعاون له على التأهل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن التأهل لدور المجموعات مستحق، وشدد على أن أداء اللاعبين كان أفضل من لقاء الذهاب بسبب تخلص اللاعبين الدوليين من حالة الإجهاد التي كانوا عليها قبل لقاء الذهاب.

تصريحات باتريس كارتيرون

وأكد المدير الفني أن أداء اللاعبين كان أسرع في لقاء اليوم عما كان عليه في لقاء الذهاب وأوضح أنه متحمس بدرجة كبيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنه يشكر مسؤولي ستاد الجيش برج العرب على السماح للفريق بخوض المباراة على ملعب الجيش.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو في العاصمة الكينية نيروبي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

أهداف الزمالك في المباراة:

ونجح الدولي التونسي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في شباك توسكر في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من شيكابالا اتبعتها بتمريرة بوجه القدم الخارجي إلى أوباما المنفرد بالمرمى والذي راوغ حارس المرمى ثم مرر إلى أشرف بنشرقي والذي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة للشباك الخالية.

وسجل يوسف أوباما لاعب خط وسط الزمالك الهدف الرابع في المباراة في شباك الفريق الكيني في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من يمين منطقة الجزاء قابلها أوباما من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

يوسف أوباما

ونجح يوسف اوباما لاعب خط وسط الزمالك من تسجيل الهدف الاول في المباراة في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة، من خلال رأسية من أعلي الحارس جاءت من الجانب الأيمن من ملعب اللقاء.

ونجح سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من تسجيل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر من عمر المباراة، من خلال رأسية من أعلي الحارس جاءت من الجانب الأيمن من ملعب اللقاءن عن طريق احمد سيد زيزو.