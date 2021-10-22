/657496/علي-أبو-أحمد-يتقدم-بطلب-إحاطة-لوزير-الزراعة-بشأن-تأخر-صرف-مستلزمات-الإنتاج-بكفر-الشيخ

تقدم النائب علي أحمد علي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس النواب، موجهاً إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن بطاقات صرف الأسمدة والمستلزمات الزراعية.

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وقال النائب علي أحمد، في طلب الإحاطة، إن البطاقات الخاصة بصرف مستلزمات الإنتاج الخاصة بقطاع الإصلاح الزراعي وهيئة الإصلاح الزراعي والائتمان صدرت البطاقات إلى جمعيات بنسبة 100%، وإلى جمعيات أخرى بنسبة 50%، وأخرى لم تصلها البطاقات ولم تفعل بها.

طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن تأخر صرف مستلزمات الإنتاج بكفر الشيخ

وأضاف أبو احمد:” قد بدأ فصل الشتاء وصرف الأسمدة إلا أننا فوجئنا أن المزارع لم يحصل على البطاقة، ولم يتم صرف مستلزمات الإنتاج له، وبدأت زراعة البنجر والبرسيم ولم يتم صرف الأسمدة حتى تاريخه ونحن مقبلون على زراعة القمح وأصبح الفلاح فريسة للسوق السوداء.

وطالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإصدار قرار بصرف موسم الشتوي للمزارعين لحين تفعيل هذه البطاقات بصورة كاملة بنسبة 100%.