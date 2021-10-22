مبروك عطية عن حملة إيقافه: 40 سنة على الشاشات بقول اتقوا الله فى النساء

جدة - نرمين السيد - وقال عطية، إنه خلال لقاء الأربعاء الماضى، تحدثت معه سيدة يضربها زوجها بالسكينة وخلافه، مضيفا أنه رد بالرد الذى يرضى الله عز وجل، مؤكدا: "كل كلمة رديت بها لها دليل فى السنة، لعدم وجود الزوج".

وأوضح مبروك عطية: "عيب اللى بيصطادوا فى المية العكرة، أنا طول الوقت منصف للمرأة وأنا الوحيد فى كل حلقاتى على التليفزيون اللى فسرت الرجال قوامون على النساء معناها خدامون عندها، قوام عليها فى لغة الشرع والدين، أى سريع القيام على خدمتها وتلبية رغباتها دا دينا دين أصول".

وتابع أنه سأل الفتاة عن مزايا زوجها، فردت بأنه يأتيها بأحسن الطعام وأفضله، لافتا إلى أنه فى الحلقة نفسها وقبل الانتهاء، طالب كل رجل أن يقبل رأس زوجته ويحنو عليها.

وتابع أنه الوحيد الذى فسر قول الله تعالى بأن "الرجال قوامون على النساء"، بأنهم خدامون عند النساء قوام عليها بأنه سريع القيام عليها أى يسارع فى عملها ومساعدتها.

ولفت إلى أن الأشخاص يتصيدون كلامه "هما مش لاقيين فى الورد عيب قالوا يا أحمر الخدود".

وتابع الشيخ مبرك عطية أن الجمهور يريد الشخص إطلاق اللعنات والمساعدة على الخصام، مؤكدا: "بقالى 40 سنة على الشاشة بقول اتقوا الله فى النساء"، مشيرا إلى أن النبى محمد أوصى فى خطبة الوداع بالنساء.