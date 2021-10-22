انخفاض فى درجات الحرارة الأسبوع المقبل.. و3 نصائح مهمة من الأرصاد

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية، عبر موقع "فيسبوك" يسود طقس مائل للبرودة فى آخر الليل والصباح الباكر، كما تبقى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على شمال البلاد. ونصحت الهيئة، بارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما فى الصباح الباكر خصوصًا للأطفال، توخى الحذر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ظهور الشبورة المائية صباحا. كما نصحت بمتابعة النشرات الجوية وتحديثاتها بسبب التغير السريع فى حالة الطقس خلال فصل الخريف.

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