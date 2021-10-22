/657495/الأهلي-يغلق-باب-الترشح-لإنتخابات-مجلس-الإدارة-والأعضاء-في-ظل-وجود-العديد-من-التوترات-في-القلعة-الحمراء

انتهت الوقت المحدد لتقديم الأوراق المطلوبة من الراغبين في الترشح لرأسة النادي الأهلي ومختلف المناصب، اليوم الجمعة في الساعة السابعة مساء، بعد تقديم 21 عضو في مختلف المراكز في مجلس إدارة المارد الأحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائمة المتقدمين لإنتخابات نادي القلعة الحمراء، والتي اسفرت على تواجد 21 مرشح لمختلف المناصب.

أزمات النادي الأهلي في فترة الإنتخابات

وتأتي انتخابات النادي الأهلي في الشهر المقبل، في أجواء تزداد توتر وقلق داخل القلعة الحمراء، في ظل وجود العديد من التراكمات بالنادي، من قبل البطولات التي يشارك بها فرق القلعة الحمراء، من مختلف البطولات، المحلة والقارية.

ويأتي على الصعيد العالمي، مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في بطولة العالم لكأس العالم للأندية، بالإمارات والتي يشارك فيها المارد الأحمر للمرة الثانية على التوالي، والتي حصد فيها الفريق المركز الثالث عاالمياً، وللمرة الثانية في تاريخ النادي يحصد فيها المرز الثالث.

ويأتي الكابتن محمود الخطيب وخالد سليمان الطرفين المرشحين فقط على رأسة مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وتقام انتخابات النادي الأهلي يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل، وأغلق بابا لترشح للانتخابات مساء اليوم الجمعة، في تمام السابعة.

قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي:

محمود الخطيب "الرئيس"

العامري فاروق "نائب الرئيس"

خالد مرتجي "أمين صندوق"

الأعضاء: طارق قنديل، ومحمد شوقي، ومحمد الدماطي، ومهند مجدي، ومحمد الغزاوي، وخالد عبد القادر، ومحمد سراج الدين، ومحمد جمال الجارحي، ومي عاطف.

الحرس الوطني يطالب بتأجيل المباراة:

وقال نادي الحرس الوطني في خطاب أرسله إلى الاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة "الأهلي وسلطات المطار بمجرد الوصول إلى القاهرة استقبلونا بسيارات اسعاف، لتصاحبنا إلى المستشفى في حجر صحي، بدون أي احترام لبروتوكول كاف".

ووصف النادي أن ذلك السلوك الهدف منه احباط الروح المعنوية للفريق وارهاقه بدنيا، بعدما استمر الفريق في المطار لمدة 9 ساعات تمت ما وصفه بـ"ظروف يحط بها الضغوط والإهانة".

وطالب نادي الحرس الوطني بتوقيع عقوبات على ما وصفه بـ"سلوك لا يوصف"، مع تأجيل المباراة من غد السبت إلى اليوم التالي 24 أكتوبر.