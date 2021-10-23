/657501/عماد-متعب-إقامة-مباراة-الإسماعيلي-والأهلي-بالدوري-على-ملعب-برج-العرب-قرار-أمني

أكد عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية، أنه سعيد بثقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتواجد في الرابطة، كممثلاً عن النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "الكرة المصرية تأخرت كثيرا في الفترة الأخيرة بسبب بعض القرارات خلال الفترة الأخيرة، ونسعى لعودة الدوري المصري لمكانته الطبيعية من جديد".

وزاد "تحدثنا مع الأندية قبل بداية بطولة الدوري وطلبنا من الجميع أن يحدد الملعب الأساسي له والبديل قبل بداية البطولة، حتى لا تحدث أي أزمات، وأن مباراة الأهلي والإسماعيلي لها طبيعة خاصة عن باقي المباريات".

وواصل "مباراة الإسماعيلي والأهلي سوف تقام في ستاد برج العرب، نظرا لطلب الأمن بعدم لعب المباراة في الإسماعيلية، وكان إدارة النادي قد طلبت تأجيل اللقاء بسبب الانتخابات".

واختتم "الأهلي يتضرر أيضا من لعب المباراة في برج العرب، لأن مباراة العودة ستكون هناك أيضا، والأهلي لن يلعب في القاهرة برغم من أنه يملك موافقة أمنية باللعب في القاهرة".

عماد متعب: الدوري المصري سيكون أقوى بتواجد الجماهير في المدرجات.. ولا توجد تأجيلات في الموسم الجديد لأي فريق

أكد عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية، أنه سعيد بعودة الجمهور من جديد لبطولة الدوري المصري بالرغم من عدد الجماهير القليلة في البداية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة سي بي سي" نشكر وزارة الداخلية على قرار عودة الجمهور للملاعب وأيضا الدولة المصرية التي تدعم الرياضة المصرية، ومن الصعب لعب كرة القدم بدون تواجد جماهيري".

مباراة الإسماعيلي والأهلي

وزاد" سيتم زيادة أعداد الجماهير خلال الفترة القادمة ولكن لابد ان تكون البداية ناجحة من أجل الحصول على موافقة زيادة عدد أكبر للجماهير المصرية في مباريات الدوري المصري، ولابد أن يتم الالتزام بالضوابط الخاصة بهذا الأمر".

وتابع" في حال عدم الانضباط بقواعد عودة الجماهير سنعود لنقطة الصفر من جديد ولا نحب أن يحدث ذلك الأمر، وسيكون هناك إجتماع مع وزارة الداخلية من أجل التنسيق حول تواجد الجماهير في المدرجات".

وأكمل" الدوري المصري مع الحضور الجماهيري سيكون له شكل خاص وأتمنى أن تكون سعة الملاعب بالكامل وهذا هو الأهم والأفضل وسيكون الموسم القادم بلا تأجيلات للمباريات ولا توجد أي إستثناءات لأي فريق والجميع وافق على نظام المسابقة ويجب إحترام القواعد والقوانين".