الإفتاء توضح حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهى حامل

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، أن عدة الحامل تنقضى بالولادة، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها. واستدلت على ذلك بقول الله تعالى "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"، وتتناول الآية بعمومها المتوفى زوجها وغيرَها.

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