آخر اليوم .. تعرف على التحويلات المرورية خلال إنشاء محطة مترو المريوطية

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر اليوم"، المذاع على موجات الراديو 9090، أن أنه تم غلق كلى فى اتجاه واحد فقط وهو شارع الهرم مع تقاطعه مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة.

وأكد أن هناك تحويلات مهمة جدا فى هذه المنطقة بسبب إنشاء محطة مترو المريوطية، إذ كثفت الإدارة العامة للمرور خدماتها لرفع الإشغالات وتسيير حركة الشارع فى منطقة الإنشاءات.

وشملت التحويلات المرورية، القادم من ميدان الرماية ومتجه إلى شارع الهرم سيسلك يمينا إجباريا تجاه المنصورية حتى مناطق أبو الهول حتى يصل إلى محور ترسا سابقا، "أنور السادات" حاليا ثم يستكمل طريقه حتى شارع الهرم.

أما القادم من محور اللبينى والمناطق المحيطة به، فعليه السير يمينا بشكل إجبارى حتى طرق المريوطية حتى كوبرى العروبة والدوران من عند ترعة المريوطية والعودة مرة أخرى إلى محور ترسا ثم سيدخل يمينا.

وشدد صابر على أن هذه المحاور هى التى سيتسخدمها المواطنون أثناء عملية الغلق والأعمال الإنشائية لمحطة مترو المريوطية.

وكشف محمد صابر، أن الإدارة العامة للمرو بقيادة اللواء مؤمن سعيد، تقوم بحملات مكثفة، وتدفع بعدد كبير من سيارات الإغاثة على جميع المحاور والطرق، بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، تكون مجهزة بالمعدات للتعامل السريع مع أى بلاغ على رقم الإغاثة المرورية 01221110000