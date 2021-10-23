شبورة صباحية وبرودة ليلية .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم السبت فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة فى بيان سابق لها، أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على كل الأنحاء.

وأشارت إلى أن الطقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ولفتت إلى أنه توجد شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق القاهرة وشمال الصعيد من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:

القاهرة: 27 -18

الإسكندرية:26-19

وادى النطرون:26-17

مطروح:25-18

الإسماعيلية: 27-17

طابا:26-20

شرم الشيخ:29-22

سوهاج : 30-18

أسوان:35-20