/657502/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت ، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مباراة الأهلى أمام الحرس الوطنى فى إياب دورى أبطال أفريقيا.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل: مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا تقام مباراة الأهلي أمام فريق الحرس الوطنى في تمام الساعة السادسة مساء على قناة on time sport. زاناكو أمام فريق المريخ في تمام الساعة الثالثة عصرا رويال ليبوباردس أمام ساجرادا اسبيرانسا في تمام الساعة الثالثة عصرا مازيمبي أمام أمازولو في تمام الساعة الرابعة عصرا بيترو أتلتيكو أمام أوثو دويو في تمام الساعة الخامسة مساء الرجاء الرياضي أمام فريق اويلرز في تمام الساعة الثامنة مساء مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية المصري البورسعيديلأمام فريق اوغندا ريفينيو في تمام الساعة السابعة مساء على قناة on time sport 2 الصفاقسي أمام باييلسا يونايتد في تمام الساعة السابعة مساء بيراميدز أمام فريق عزام يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي تشيلسي أمام فريق نوريتش سيتي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium إيفرتون أمام فريق واتفورد في تمام الساعة الرابعة عصرا ليدز يونايتد امام وولفرهامبتون في تمام الساعة الرابعة عصرا ساوثهامتون امام بيرنلي في تمام الساعة الرابعة عصرا كريستال بالاس أمام فريق نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصرا برايتون أمام فريف مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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