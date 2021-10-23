/657504/موعد-مبارة-بيراميدز-ضد-عزام-يونايتد-والتشكيل-المتوقع

يستضيف فريق بيراميدز نظيره عزام يونايتد التنزاني، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ولم يستطع بيراميدز من هز شباك منافسه في لقاء الذهاب والذي أقيم بالعاصمة التنزانية دار السلام يوم السبت الماضي، وانتهت المباراة بدون أهداف. ويعول بيراميدز بقيادة مديره الفني إيهاب جلال الكثير على كوكبة النجوم التي يمتلكها الفريق للمساعدة على حسم التأهل للأدوار القادمة وعلى رأسها رمضان صبحي وأحمد فتحي وإبراهيم عادل وإيريك تراوري. التشكيل المتوقع لـ بيراميدز حراسة المرمى: شريف إكرامى خط الدفاع: محمد حمدي، علي جبر، أسامة جلال، أحمد فتحي. خط الوسط: نبيل دونجا، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل، إيريك تراوري. خط الهجوم: دودو الجباس، رمضان صبحي. وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة التنزانية دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي عزام. قائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني: حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب خط الهجوم: دودو الجباس

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