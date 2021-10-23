/657505/تعرف-على-موعد-مباراة-تشيلسي-ضد-ورويتش-سيتي-في-الدوري-الإنجليزي

يستضيف تشيلسي نظيره فريق نورويتش سيتي، في الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" للموسم الحالي 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل تشيلسي المتوقع

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسين - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر.

خط الوسط: سيزار أزبيليكويتا - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: حكيم زياش - روميلو لوكاكو - كاي هافيرتز.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز علي حساب نادي توتنهام بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما علي أرضية ملعب نادي توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرالتعادل السلبي علي مجريات الشوط الأول من المباراة ثم في الدقيقة50 من الشوط الثاني تمكن البرازيلي تياجو سيلفا من إفتتاح أهداف اللقاء بهدف لصالح تشيلسي من رأسية رائعة.

ثم أضاف الفرنسي كانتي هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي تشيلسي.

ثم أضاف روديجار الهدف الثالث لصالح نادي تشيلسي لتصبح النتيجة 3-0 .

بهذه النتيجة عزز نادي تشيلسي رصيدة من النقاط إلي13 نقطة محتلاً بها المركز الثاني خلف نادي ليفربول صاحب المركز الأول بنفس عدد النقاط 13 نقطة.