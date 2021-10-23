حصاد وزارة القوى العاملة في أسبوع

توفير 1406 فرصة عمل في 11 محافظة .. تعيين 4983 شابا في 6 محافظات .. تحصيل 3 ملايين جنيه مستحقات العمالة المصرية بالاردن .. 10.5 مليون ليرة لبنانية تنازلات عن الكفالة البنكية لـ 7 مصريين

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري- منها زيارة وزير القوى العاملة بمدينة العاشر من رمضان يرافقه محافظ الشرقية ، وتفقد إحدى شركات إنتاج الزيوت "إكسون موبيل مصر" ، وافتتاح ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا" بالشركة، وتوفير 1406 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة من خلال 64 شركة في 11 محافظة ، وتعيين 4 آلاف و 983 شابا في 6 محافظات ، وتحصيل 3 ملايين جنيه مستحقات العمالة المصرية بالأردن ، و 10.5 مليون ليرة لبنانية تنازلات عن الكفالة البنكية لـ 7 مصريين .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمكتبة بديوان عام الوزارة، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك للتباحث حول عقد الدورة المقبلة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية - الدوحة، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) ، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بـ"المطيري" مقدما الشكر للمدير العام للمنظمة على الآداء الراقي الملموس الذى قام به خلال الفترة الماضية، وعقد مؤتمر العمل العربي أعماله بالقاهرة - دولة المقر- فى ظل أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر والتباعد الاجتماعى جراء جائحة كورونا، مشيدا بمجموعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المنظمة للوقاية من فيروس كورونا، وتأمين صحة وسلامة الوفود المشاركة خلال مدة انعقاد المؤتمر الذى استمر لمدة أربعة أيام .

وواصل وزير القوي العاملة ، جولاته الميدانية لمواقع العمل والإنتاج المختلفة ، حيث زار مدينة العاشر من رمضان يرافقه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وتفقد إحدى شركات إنتاج الزيوت "إكسون موبيل مصر" الرائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة، حيث شملت الجولة تفقد تنكات الزيوت مرورا بوحده الخلط ومعاينة المعمل المركزي وخطوط التعبئة وانتهت الجولة عند مخازن المنتج النهائي.

واطمأن الوزير على الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس “كورونا” المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، والوقاية الشخصية وأساليب الحماية المتبعة، مؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

وشرح مدير التصنيع بالشركة للوزير والمحافظ خلال الجولة ، نشاط الشركة مشيرا إلى أن "إكسون موبيل مصر" تعد من كبري الشركات على مستوى العالم فى إنتاج الزيوت، الذى يتواجد بمنطقة العاشر من رمضان، حيث تصدر منتجات موبيل لأكثر من 40 دولة بمقاييس الجودة العالمية.

وقام الوزير ومحافظ الشرقية بافتتاح ، ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا" بالشركة التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت، بحضور أشرف الدوكار ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمهندس محمد مدكور، وإسلام حمدي، ومحمد حسن من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وممثلي 40 مصنع وشركة مشاركة في المبادرة بالقطاع الخاص.

وأعلن سعفان، أن الوزارة تمكنت من توفير 1406 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص فى 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 11 محافظة هي : القاهرة ، والقليوبية ، وأسيوط ، والغربية، والدقهلية، والسويس ، ودمياط ، وقنا ، والمنوفية ، والإسكندرية ، والشرقية كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من سبتمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 262 فرصة عمل.

وعلى جانب آخر ، التقى وزير القوي العاملة بمكتبه بديوان عام الوزارة ، سفير دولة قطر لدى مصر ، سالم بن مبارك آل شافي، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير مؤكدا له أنه في بلده الثاني مصر ، مشيراً إلي أننا جميعاً رسل فى سبيل تحقيق عمق ومتانة العلاقة بين الدولتين المصرية والقطرية فى العديد من المجالات وفي مختلف التخصصات ، لافتا إلى أن تلك العلاقة التى تم استهدافها فى العديد من الأحداث فى الداخل والخارج القطري المصري .

وأكد الوزير ضرورة العمل على دراسة الوضع داخل قطر من قبل السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة من حيث الاحتياجات من العمالة المصرية المطلوبة فى الفترات القادمة ، وكذلك حصر المشكلات التى تواجه عودتهم مرة أخرى ، وتحسين العلاقة بين البلدين لأفضل مما كانت عليه فى الماضى .

كما التقى وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، يسري قطب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيفرسال ، وذلك للاطمئنان على سير العمل داخل الشركة بعد التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية الأسبوع الماضي بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعة المعدنية ، وممثلي العمال ، والتي تهدف إلى حفظ حقوق العاملين بالشركة وصرف أجورهم المتأخرة.

وأكد الوزير أن العاملين بالشركة أهم عنصر بالإنتاج ورعاية وحماية حقوقهم حق أصيل على أصحاب الأعمال للاستمرار في الإنتاج وتحقيق التنمية ، منوهاً إلى أن الوزارة على الاستعداد التام لمساندة الشركة لتذليل أي معوقات حتى تستعيد مكانتها الرائدة في مجتمع العمل داخل الدولة المصرية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية .

وتابع سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلي متابعة تطعيم العاملين بالمناطق الصناعية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة: إن التفتيش المفاجئ على المنشآت يأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- ١٩)، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الفيروس.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 4 آلاف و 983 شابا في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات جنوب سيناء ، وبورسعيد ، ودمياط ، والدقهلية ، وشمال سيناء ، وقنا ، بلغت 341 ألفاً و 87 جنيها ، والتفتيش على 2680 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 3548 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3548 عاملا.

وأعلن وزير القوى العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 52 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 68 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 144 ألفاً و 778 دولاراً ،أى ما يعادل 2 مليون و270 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي من الحصول على مستحقات الدفعة الواحدة لمواطن مصري لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بإجمالي 51 ألفا و 213 دولاراً أي ما يوازي 803 ألفاً و361 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات المواطن المصري "رضا .أ.ي" ، بعد مغادرته نهائيا للأردن ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

كما تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض كشف عن قيام المملكة بتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، وذلك بعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة - فيما عدا الأماكن المستثناة - مع الاستمرار في الالتزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي ، أن الوزير تلقى تقريراً أخراً من نفس المكتب يشير إلى أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، أصدر قراراً بإضافة 4 عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في نظام العمل السعودي.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن أول هذه العقوبات الجديدة في الجدول حملت الرقم (64) بوصف المخالفة "تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة"، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال .

وأخيراً ، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في استرداد 10.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 7 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي ، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وتناول التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شيرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال أغسطس الماضي، حيث تم اعتماد 9 عقود عمل، وتسوية 8 شكاوي وديا، وحفظ شكوى واحدة، وأخرى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 10 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب .