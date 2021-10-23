القوى العاملة: تعيين 811 شابا منهم 15 من ذوى الهمم والعزيمةبأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 811 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 3051 شاباً ، فضلا عن إصدار 1086 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 78 ألفاً و 870 جنيه ، لـ 48 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 95 عاملا جديداً وإصدار كارنيهات لهم .

وفي مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 13 شكوى عمالية تم بحثها بالكامل على النحو التالي : أثنين منها تم تسويتها ودياً ، و 11 تم إحالتهم للمحكمة العمالية .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 183 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 67 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1441 منشأة ، وأسفر عن تحرير 145 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 10 شكاوى وتم تسويتها بالكامل ، وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية وعمل الأطفال .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 183 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.