/657499/محمد-عبد-العزيز-يهنيء-الفائزين-في-انتخابات-مجلس-إدارة-نادي-النيل-الرياضي

يتوجه النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة للفائزين في انتخابات مجلس إدارة نادي النيل الرياضي بشبرا الخيمة متمنيا لهم كل التوفيق في مهمتهم، مؤكدا على ضرورة توفير كل الدعم ليستمر النادي في مسيرته الرائدة في خدمة أهل شبرا الخيمة.

دوت الخليج رئيس مجلس الإدارة د. مصطفى عبد الغني نائب رئيس مجلس الإدارة السيد البدوي أمين الصندوق عاطف الفخراني الأعضاء فوق السن حامد يونس حسن قرني مصطفى محمد خير هشام مجلي ياسر راغب الأعضاء تحت السن اية صلاح سمر عيسى محمد عبد العزيز يهنيء القائزين في انتخابات مجلس إدارة نادي النيل الرياضي هذل وشارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باحتفال نادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بانتصارات ٦ أكتوبر المجيدة، حيث تم تكريم مجموعة من أبطال حرب أكتوبر تقديرا لدورهم العظيم وبطولاتهم من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي، وقدم أبناء نادي المؤسسة عرضا فنيا ومجموعة من الأغاني الوطنية.

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