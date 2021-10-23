/657509/دعاء-عريبي-الاتفاقية-بين-مصر-وكندا-لدعم-المرأة-في-مجال-ريادة-الأعمال-يعزز-من-ملف-تمكين-المرأة

أكدت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وحظي بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية لتتواصل الجهود والمبادرات لتوسيع مشاركة المرأة في كافه المجالات، ولتفسح المجال أمامها لتتبوء كافة المناصب القيادية سياسيًا وقضائيا وإقتصاديا إيمانًا بقدرتها علي العطاء والمشاركه في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

تمكين المرأة

وقالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إن التمكين الاقتصاد هو أحد المحاورالرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتي تسير مصر في محاورها بسرعة كبيرة وتأتي الاتفاقية بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الاعمال في مصر يعزز من ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى أنها جزء من المجتمع ولا بد من ان تكون المرأة منتجه ورائدة اعمال مما يساعد على زياده الانتاجية ويحقق تنمية حقيقية شاملة، إضافة إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هذا وأعلن أعضاء البرلمان موافقتهم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/3/31.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.