/657510/موعد-مباراة-مانشستر-سيتي-ضد-برايتون-والقنوات-الناقلة

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على نظيره برايتون في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت علي ملعب "أميكس فالمر"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما يسعى برايتون لتحقيق نتيجة إيجابية تبقيه ضمن الكبار، بعد تلقيه خسارة وحيدة منذ بداية الدوري.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ويأتي برايتون رابعا برصيد 15 نقطة.

فاز مانشستر سيتي في الجولة الماضية بثنائية نظيفة على بيرنلي، بينما تعادل برايتون مع نوريتش سلبيا.

التقى الفريقان في الموسم الماضي مرتين، فاز السيتزن في لقاء الدور الأول 1-0، وفاز برايتون في لقاء الدور الثاني 3-2.

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

موريبا أثار حالة من الجدل داخل برشلونة، بسبب عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

المدرب بيب جوارديولا يعتبر من أشد المعجبين بالنجم الشاب، لذلك قرر ضمه لتدعيم صفوف وسط فريقه.

الصحيفة أكدت أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب هذا الصيف، بوجود اهتمام من لايبزيج وكذلك تشيلسي.

الأمور غير واضحة حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

وعلى الجانب الآخر لا يفضل برشلونة هذه الطريقة، حيث يريد بعض الأموال في خزائنه من أجل سد العجز في الأزمة المالية.

حياة موريبا لم تكن سهلة في أكاديمية النادي الكتالوني، حيث مر بالعديد من الأوقات الصعبة وشخصيته كانت غير منضبطة.