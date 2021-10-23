/657512/هند-جوزيف-الاتفاقية-بين-مصر-وكندا-تطبيقا-لوثيقة-تمكين-المرأة-وتوجيهات-الرئيس-السيسي-لدعمها

أشادت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وقالت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.

حقوق المرأة

وأشارت هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، بالاتفاقية أن المرأة المصرية قدمت عبر التاريخ الكثير من أجل الوطن، وستظل المرأة هي الشريك الأساسي في المعادلة الوطنية، وان الدولة لا تدخر جهدا بكافة أجهزتها بهدف تمكين المرأة المصرية اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وأضافت هند جوزيف، أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التي من شأنها توجيه الدعم الكامل للمرأة والرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو مجتمعها ووطنها.

وتابعت هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، يأتي ضمن مستهدفات المشروع، دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، إضافة إلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة.