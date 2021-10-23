للمرة الثانية..رايا أبي راشد حديث السوشيال ميديا بعد إطلالتها الجريئة..«فستان بدون بطانة»

/657513/للمرة-الثانيةرايا-أبي-راشد-حديث-السوشيال-ميديا-بعد-إطلالتها-الجريئةفستان-بدون-بطانة

أثارت إطلالة الإعلامية رايا أبي راشد جدل رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية وأصبحت موضع سخرية وهجوم للجميع، ما جعلها تتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بعد أن ازداد فضول الجمهور في معرفة من هي.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول رايا أبي راشد صاحبة الإطلالة الإجرئ بالجونة

ظهرت رايا أبي راشد على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة في دورته الخامسة الذي أقيم مساء أمس، بفستان أحمر شفاف كشف عن تفاصيل جسدها اذ إنه لم يكن مبطن الأمر الذي علق في ذهن الجمهور متذكرين حادث الفنانة رانيا يوسف مع البطانة، ولكن بشكل عام فتعد إطلالة أبي راشد هادئة وأنيقة للغاية.

ليست المرة الأولى

وكانت قد تعرضت الإعلامية الشهيرة رايا أبي راشد للسخرية من إطلالته من قبل، وذلك خلال فاعليات اليوم السادس بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي انطلقت فاعليتها من 14 من شهر أكتوبر.

وأطلت ريا أبي راشد على السجادة الحمراء ببدلة خضراء اللون، ذات حزام أخضر يشبه أحزمة الكاراتيه، متزينة بشنطة سوداء صغيرة الحجم والعديد من المجوهرات التي زينت رقبتها وآذانها وأصابع يدها.

وبمجرد انتشار صور رايا أبي راشد بدأ رواد السوشيال ميديا بالسخرية منها مشيرين إلى أنها تشبه إطلالة سمير غانم في شخصية فطوطة، اذ أنه اتردى أيضا نفس لون بدلة رايا أبي راشد مع وضع ربطة عنق على رقبته باللون الأسود.

الدورة الخامسة لمهرجان الجونة

هذا وانتهت فاعليات مهرجان الجونة السينمائي بعد حفل ختام دورته الخامسة الذي أقيم أمس والتي شهدت حفل توزيع الجوائز فضلا عن حضور عدد كبير من نجوم الفن في وسط تنظيم مبهر كما حدث بحفل الإفتتاح، وكان من أبرز الحاصلبن على الجوائز العربية فيلم “القاهرة بارلين” كأفضل فيلم روائي قصير، وفليم “ريش”، كأفضل فيلم روائي طويل.

الجدير بالذكر، أنه شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.