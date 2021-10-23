/657516/تعرف-على-مطربين-الصعيد-الأعلى-أجرا-والحجز-قبل-الفرح-بشهر

اشتهر مطربى الصعيد وخاصة من أبناء مركز نقادة التابع لمحافظة قنا بغناء الفلكلور الصعيدى والتراث الشعبى ،ومن أشهر مطربين الصعيد المطرب "محمود سليم" ولقب نفسه بكوكب الصعيد ومن أشهر أغانيه لابسة "العباية السودة " ويعد كوكب الصعيد الأعلى أجرا بين مطربي الصعيد حيث يحصل على 13 الف جنية فى احياء الفرح والحجز بموعد مسبق بشهر او شهرين خلال موسم الأفراح الذى ينطلق بمحافظات الصعيد بداية من عيد الفطر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تعرف على مطربين الصعيد الأعلى أجرا.. والحجز قبل الفرح بشهر

ويأتى المطرب محمد الاسمر والذى اطلق على نفسه لقب غزال الصعيد فى المركز الثانى حيث يحصل على 10 الاف جنية فى الليلة الواحدة وايضا الحجز بموعد مسبق يتخطى الثلاثون يوما، بالإضافة إلى ما يتم ربحه من قنوات اليوتيوب وصفحات الفيس بوك.

وأكتسح المطربين شعبية كبيرة طالة جميع محافظات الصعيد وبعض محافظات وجه بحرى، فهل يدفع هؤلاء حق الدولة من ضرائب وعضوية نقابة المهن الموسيقية التى لا نعرف من يمثلها بمحافظة قنا.

على جانب أخر وبشكل استثنائي، وفى لحظة من الزمن تسرب إلينا عدد من الشخصيات غريبة الأطور أرادت القيام بأعمال صعبة وغير مفهوم تنفيذها، مثل رجل «الكارتية» شاروخان الذى أراد السفر من أقصى الجنوب فى قنا إلى العاصمة القاهرة، وهى مسافة طويلة للغاية وتتطلب تدريبات طويلة وصعبة، إذا أراد شخص تنفيذها، وهو ما لا يتوافر نهائيًا فى الشاب سمير عادل.

شاروخان قنا

من هنا عند شاروخان، وإلى أحمد عبدالمنعم، الذى تجاوز لتوه عامه الثلاثة والخمسين، والذى يسعى إلى السفر من قنا حيث نجع حمادي، إلى العاصمة الثاني الإسكندرية، وذلك بواسطة «موتسيكل طائرة» وهى مسافة تتجاوز الـ 900 كيلو.

أحمد عبدالمنعم، أو ما يعرف بين أهالي قريته «عم أحمد» أصبح وسيلته الوحيدة بين أهالى قريته هو الترحال بواسطة دراجة بها مروحة خلفيه، أو ما يٌعرف «بالموتسيكل الطائر»، والذى تساعده على قضاء حوائجة، بشكل دائم، نوى وبشكل مفاجئ الترحال من محافظته فى قنا إلى الإسكندرية.