إدراج 74 عالما من أساتذة جامعة القاهرة ضمن أفضل علماء العالم

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إدراج 74 عالمًا من علماء الجامعة فى قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم، طبقًا لمؤشرات الاقتباس المركبة، لتحتل الجامعة المرتبة الأولى مصريًا للعام الثانى على التوالى بأكبر عدد علماء.





وقال الخشت، فى بيان، اليوم السبت، إن قائمة أفضل العلماء حول العالم التى نشرت فى أكتوبر العام الماضى ضمت 55 عالما من جامعة القاهرة، وهذا العام حققت نسبة تقدم قدرها 34% بعدما ضمت 74 عالما من علماء الجامعة، مؤكدًا تفوق جامعة القاهرة فى السنوات الأخيرة فى مجالات التصنيف المتعددة، والتى تأتى من مؤسسات علمية موثوق بها، لافتًا إلى أن الجامعة تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية، وتتقدم على جامعات عالمية كبرى فى التصنيفات العالمية المرموقة وتتفوق على عدد من جامعات أوروبا وأمريكا وآسيا.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، علماء الجامعة الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم فى التخصصات الرئيسية والفرعية المتنوعة، مشيدًا بجهودهم فى البحث العلمى والعملية التعليمية ورفع اسم ومكانة جامعة القاهرة فى المحافل الدولية.

وأوضح أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، نتاج الاستراتيجية العلمية الجديدة بدعم القيادة السياسية والتى لها تاثير واسع على نسبة التقدم الكبيرة، بالإضافة الى خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير جميع الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الرابع للوصول إلى العالمية، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولى، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة.

يشار إلى أنه تم نشر نتائج قائمة مؤشرات الاقتباس المركب لأفضل 2% من العلماء حول العالم فى مجلة PloS Biology النسخة الأولى بالعام الماضى وهذه النسخة تم نشرها يوم 19 أكتوبر، واستخدمت قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمى العالمى وعدد الاستشهادات، ومؤشرH ، والتأليف المشترك، وصولًا الى مؤشر الاقتباس المركب، وتضم القائمة ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم فى 22 مجالًا علميا متنوع و176 تخصص فرعى.