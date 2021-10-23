برعاية السيسى.. فتح باب التسجيل فى النسخة الثانية للمنتدى العالمى للتعليم

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التسجيل للمُشاركة فى النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (GFHS)، الذى يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





يأتى ذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو. وأوضح محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجى والمدير التنفيذى للمنتدى، أن المنتدى فى نسخته الثانية يتناول العديد من المحاور الهامة، وتشمل: 1.مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل. 2.احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، فى ظل تداعيات جائحة كورونا والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل التى فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة. 3.جاهزية مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى للثورة الصناعية الخامسة. 4.التحول الرقمى وما بعده: "الشمولية والإتاحة والاستدامة". 5.الابتكار وريادة الأعمال والإقتصاد الموازى. 6.تصنيف الجامعات. 7.نقل وتوطين التكنولوجيا: "الدروس المستفادة من الجائحة". 8.الشباب ودوره كمحدد رئيسى: رؤية المؤسسات التعليمية. ويُحاضر بالمنتدى خبراء دوليون من الأكاديميين والمهنيين وممثلى المنظمات الدولية ورجال الأعمال والشباب وكذلك العديد من الشخصيات العامة. ويُنظم على هامش المنتدى فى نسخته الثانية، معرض يضم العديد من المُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المتخصصة فى التعليم والبحث العلمى، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية وجهات التمويل. ويمكن التسجيل لحضور فعاليات المنتدى من خلال الرابط التالى من هنا

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