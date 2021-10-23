البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر

وخلال عظته بالقداس الإلهى تحدث البابا تواضروس، عن أمانة الإنسان فى امتحان الحياة، وقال خلال كلمته: "جميعًا سنسأل أمام الله عن أعمالنا خلال رحلة الحياة".
وطقس التدشين فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أحد المراسم المهمة التى يقوم بها البطريرك للكنيسة، ويعنى التدشين تكريس، أى تخصيص أشياء معينة لله، فلا تستخدم إلا فى خدمة الله.
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