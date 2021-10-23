/657521/بعد-قتله-مصورة-الفيلم-بالخطأ-أليك-بالدوين-قلبي-مكسور-واتواصل-مع-أسرتها-لدعمها
قام الممثل الأمريكي أليك بالدوين بالتعليق على الحادث المأساوي الذي تسبب فيه أثناء تصوير الفيلم، وكانت نتيجته وفاة مديرة تصوير فيلمه الجديد، وإصابة المخرج في قدمه وإسعافه في المستشفى.
دوت الخليج
جاء ذلك عبر تدوينه له على موقع تويتر قائلا:” إن قلبه مكسور وذلك بعد إطلاق النيران بالخطأ وتسببه في كارثة إنسانية في موقع تصوير فيلمه الجديد”.
أليك بالدوين: قلبي مكسور واتواصل مع أسرتها لدعمها
واستطرد أليك بالدوين قائلا:" لا توجد كلمات أعبر بها عن صدمتي وحزني من الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز الزوجة والأم والزميلة التي تحظى بإعجاب الجميع".
وأكد الممثل الأمريكي أليك بالدوين على تعاونه الكامل مع تحقيقات الشرطة لمعرفة حقيقة ما حدث وما تسبب في وقوع هذه المأساة، مشيرا إلى تواصله المستمر مع زوج الضحية ودعمه الكامل له ولأسرتها.
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