/657514/اليوم---الحكم-على-رانيا-يوسف-في-سب-وقذف-نزار-الفارس

تعقد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، جلسة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، والتي يطالب فيها الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القضية

دعوى ضد الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين

وجاء نص الدعوى التى أقامها المحامى هيثم عباس بصفتة وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعى « السوشيال ميديا».

وأضافت الدعوى أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها، بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجة « مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقًا فى حماية القضاء المصرى للكافة.

وفي سياق شهد محور صفط اللبن، سقوط سيارة، وتشير التحريات الأولية للحادث لإصابة شخصين، وعلى الفور تم نقل 2 مصابين بالإسعاف إلي المستشفى لتلقي العلاج الللازم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا بسقوط سيارة جيب من أعلى محور صفط اللبن من المسار العلوي الأول، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعمة بسيارات الاسعاف الى مسرح الحادث وتم نقل 2 مصابين بالإسعاف إلى المستشفى.

كردون أمني

وتم فرض قوات الأمن كردون أمني أعلى المحور وأسفله لرفع حطام السيارة وبيان ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.