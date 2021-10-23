/657515/استلفت-منه-30-ألف-جنيه-عايزهم-59-اعترافات-المتهم-بقتل-تاجر-في-سوهاج

اعترفا البائع المتهم بقتل تاجر جهينة في محافظة سوهاج، اليوم السبت، بتفاصيل جريمته البشعة، ظنًا منه أنه بارتكابها سوف يتخلص من مطالبات المجني عليه برد دين كان قد اقترضه منه، ووقع على إيصال أمانة لتسديده، غير أنه عجز عن الوفاء بالدين، بسبب كثرة المبلغ.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعترافات المتهم بقتل في سوهاج

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج، من كشف غموض تغيب شاب من مركز جهينة، وألقت القبض على متهم بقتله، حيث تبين أن الشاب المتغيب قُتل على يد شخص آخر.

وقال المتهم أمام رجال المباحث أثناء التحقيق معه حول الجريمة، إن المجني عليه كان قد اتفق معه على إقراضه مبلغ 30 ألف جنيه، مقابل تسديدها 59 ألف، بفائدة 29 ألف جنيه قائلا: طماع وبيطالبني كتير وأنا مش معايا أدفع له وقولت له نزل المبلغ شوية، لكن رفض فخططت لاستدراجه والتخلص منه، وسرقت وصل الأمانة.

انتقام وطلقات رصاص

أفادت التحقيقات والتحريات الأولية عن الحادث، بأن المتهم عجز عن الوفاء بالاتفاق المبرم مع الضحية فخطط للانتقام منه واستدرجه إلى الظهير الصحراوي لمركز جهينة، القريب من المنطقة الجبلية، وأطلق رصاصة خرطوش تجاهه ثم سدد 6 طعنات له وحرق الجثة ودفنها في التراب والطوب، ثم تخلص من الفرد والسكين في المنطقة الصحراوية المتاخمة.

بلاغ تغيب

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من شقيق التاجر المتغيب يوم 18 أكتوبر الجاري، يفيد بتغيب شقيقه كمال منذ 24 ساعة، ولم يتهم الشاكي أي شخص بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر وشكل اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج فريق بحث، لسرعة كشف غموض البلاغ.

وتمكن بعد ذلك فريق البحث المشكل من المباحث الجنائية بسوهاج، بالتنسيق مع الأمن العام من التوصل إلى المتهم باستدراج الضحية والتخلص منه، وذلك بعد فحص علاقات وخلافات الضحية حيث تبين أن المتهم بائع متجول.

ضبط المتهم

كما وجه مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج اللواء محمد شرباش، بسرعة القبض على المتهم وعلى الفور نجح فريق البحث بقيادة اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد نورعمر رئيس قطاع مباحث شمال سوهاج، في القبض على المتهم وبحوزته إيصال الأمانة، الذي أقر أنه أخذه من المجني عليه عقب مقتله، والتخلص من جثته ودل فريق البحث على مكان التخلص من الجثة.

عثر فريق البحث على الجثة بعدما دل المتهم على مكان التخلص منها، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم إخطار فريق من جهات التحقيقات، والذي حضر وعاين الجثة وأمر بتشريحها واستعجل تحريات المباحث حول الواقعة، وبدأ التحقيقات مع المتهم.