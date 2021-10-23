بالصور..النائبة رقية الهلالي تشارك في احتفالات حماة الوطن بمناسبة المولد النبوي الشريف وتكريم حفظة القرآن

/657519/بالصورالنائبة-رقية-الهلالي-تشارك-في-احتفالات-حماة-الوطن-بمناسبة-المولد-النبوي-الشريف-وتكريم-حفظة-القرآن

شاركت النائبة المهندسة رقية الهلالي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، في احتفالية الحزب بمناسبة المولد النبوي الشريف، ودلك بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد مشاركة النائبة رقية الهلالي فى احتفالية حماة الوطن بمناسبة المولد النبوي

ذكرى المولد النبوي

بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب و اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بالحزب، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية كما حضر الحفل عدد من قيادات الحزاب ونوابة بمجلسي النواب والشيوخ.

ومن بين الحضور اللواء حاتم حشمت، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

وشارك بالحضور من خارج الحزب النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف.

أشادت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بالاجواء السعيدة الي رسمت البهجة علي وجوه كافة الحضور في الاحتفالية الكريمة التي تمت تحت رعاية حزب حماة الوطن العريق، مؤكدة أن الحزب دائما ما يؤكد علي أنه حزب كل المصريين ويعمل للمصريين.

من جانبه بدأ اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، كلمته قائلاً: أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خرج بالدولة من الظلمات إلى النور، وصولاً للجمهورية الحديدة وبالمواطن المصري لحياة كريمة.

في سياق متصل قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الاحتفال بالمولد النبوي يعني الفرحة والسرور لكل أرض وبقعة مصرية بمولد خير الأرض، وأهم مقومات بناء الإنسان هو أن يسعد الإنسان فرحاً بسيدنا مولانا رسول الله.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، البرخخ بالأوطان هي رسالة يوم المولد النبوي الشريف فهو بعث ليلقن البشرية البر بمفهومه الواسع ومنها البر بالأوطان، فالكثير من التيارات المتطرفة تشوه الوطن من منطلقات فكرية مغلوطة، وفندتها وواجهتها في كتابي الحق المبين في الرد على المتلاعب بالدين"، والذي ترجم إلى ١٤ لغة.

جدير بالذكر أن حزب حماة الوطن قام بتكرم عدد من حفظة القران الكريم، بعدد من المحافظات، تقديرا لهم وتشجيعهم علي المضي قدما نحو الأفضل.