/657523/محمد-صلاح-على-أعتاب-الرحيل-من-ليفربول-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

صلاح خرج بالأمس وصرح في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس"، أن أمر تجديد عقده ليس بيده وأن كل شيء متوقف على إدارة الريدز حالياً.

وينتهي عقد صاحب الـ 29 عامًا مع ليفربول في صيف 2023، ولا تزال المفاوضات جارية.

أشارالتقارير أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود.

صريحات يورجن كلوب

وقال يورجن كلوب: "لم أفكر في ذلك من قبل - لماذا نقارن بين صلاح ورونالدو، صلاح لاعب من طراز فريد، ورونالدو أيضًا كذلك، وهذا هو واقع الأمر، دعني أقول أنه على الرغم من أن القدم اليسرى لرونالدو ليست سيئة، فصلاح يمتلك قدمًا يسرى أفضل، وعلى العكس يمتلك رونالدو قدمًا يمنى أفضل وهو أكثر تميزًا في الضربات الرأسية، على صعيد السرعة، فكلاهما سريع للغاية ودائمًا ما يسعيان بقوة لتسجيل الأهداف، في الواقع لم أفكر من قبل في المقارنة بينهما ولست مهتمًا بذلك الآن أيضًا".

محمد صلاح وكريستيانو رونالدو

عن الفاعلية الهجومية لليفربول هذا الموسم بعد تسجيل الفريق 36 هدفًا في 12 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن.

أكد أن الأهداف الكثيرة تساعد بكل تأكيد، ولكن هذا لا يعني أننا نكون راضين عن أنفسنا عندما نستقبل هدفين لأننا نثق في قدرتنا على تسجيل ثلاثة، أعتقد أن الصدفة لعبت دورًا في تسجيلنا هذا العدد من الأهداف حتى الآن.