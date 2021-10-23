رئيس الوزراء يستقبل نظيره الألبانى بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظيره الألبانى إيدى راما، والوفد المرافق له، اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولى، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.





ووصل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إلى القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرى الداخلية والثقافة، وعددًا من المسؤولين. ويتضمن جدول الزيارة عقد لقاء ثنائى بين رئيس الوزراء ونظيره الألبانى، وجلسة مباحثات موسعة؛ لبحث مجالات التعاون وسُبل تعزيزها، فضلاً عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون فى المجالات الثقافية. كما ستتضمن الزيارة جولة لرئيس الوزراء الألبانى فى أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

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