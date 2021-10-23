القوى العاملة: تحويل 2.5 مليون جنيه مستحقات 111 عاملا مصريا غادروا الأردن

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 53 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 111 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وأضاف سعفان وفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، إن المستحقات بلغت 163 ألفا و397 دولارا أى ما يعادل 2 مليون و560 ألف جنيه تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بمراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة من هنا، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا. وأكد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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