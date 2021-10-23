دمياط تحصل على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حصول "دمياط" على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، ضمن عشر مدن بدول حول العالم تم اختيارهم من قبل معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، بناء على توصية من هيئة محلفين مستقلة تضم خبراء دوليين.





وسيتم الإعلان عن ذلك واستعراض ما حققته دمياط والمدن الفائزة من إنجازات بارزة فى مجال التعلم مدى الحياة، خلال المؤتمر الدولى الخامس لمدن التعلم، الذى سينظمه المعهد بجمهورية كوريا، وستشارك محافظ دمياط فى جلساته التى ستعقد فى الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجارى.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن دمياط انضمت إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم فى عام 2019، كما نوهت إلى أن هناك خطوات ملموسة حققتها دمياط لتعزيز برامج التنمية المستدامة والنهوض بها، وأيضًا تنمية المهارات الأساسية، إلى جانب دعم ملفات وبرامج المرأة والصحة والتعليم والشباب والرياضة والأمومة والطفولة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية والثقافية لتنفيذ استراتيجية التعلم مدى الحياة.

وأوضحت أنه خلال المؤتمر سيتم تسليط الضوء حول مشروع "المدينة الصديقة للنساء" والتى تم إنشاؤها كثانى مشروع على مستوى الجمهورية لتنمية مهارات السيدات وتدريبهن على الحرف المختلفة، وآليات دراسات الجدوى من المشروعات لجعلهن رائدات أعمال، إلى جانب ما يتيحه المشروع الذى كان يواجه تحديًا كبيرًا لإنشائه خلال جائحة كورونا، من جانب ثقافى للسيدات وأطفالهن، وذلك لوقوع المدينة بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.

والمدن الحاصلة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم 2021، هى "دمياط، الوكرة، بلفاست، كيرمون – فيران، دبلن، هويوتزينغو، مدينة الجبيل الصناعية، أوسان، شنجهاى، ويندهام".