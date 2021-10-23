الحكومة: لا صحة لوجود نقص فى السلع الغذائية بالأسواق

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن وجود نقص فى السلع الغذائية الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص فى السلع الغذائية الأساسية بأى من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعى، مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، مع انتظام صرف المقررات التموينية.

وأشارت الوزارة إلى أن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع، وضبط أى مخالفات أو تلاعب بالأسعار.

وفى سياق متصل، يتوافر مخزون استراتيجى آمن ومطمئن من جميع السلع الأساسية، حيث تقوم شركتى الجملة بضخ نحو 4 آلاف طن سكر يومياً، وما يقارب ‏‏3 آلاف طن زيت يومياً مناصفةً بين العبوة زنة 1 لتر والعبوة زنة 800 ‏ملى جرام، بالإضافة إلى ضخ قرابة ألف طن أرز، وألف طن مكرونة ‏يومياً.