/657530/رئيس-الوزراء-يستقبل-نظيره-الألباني-بمطار-القاهرة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، «إيدي راما»، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الألباني والوفد المرافق له.
دوت الخليج
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الألباني بمطار القاهرة
ويقوم رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيري الداخلية، والثقافة، وعددا من المسئولين.
ويتضمن جدول الزيارة عقد لقاء ثنائي بين رئيس الوزراء ونظيره الألباني، وجلسة مباحثات موسعة؛ لبحث مجالات التعاون وسُبل تعزيزها، فضلاً عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في المجالات الثقافية.
كما ستتضمن الزيارة، جولة لرئيس الوزراء الألباني، في أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.
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